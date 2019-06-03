2019-06-03T14:57:08+03:00
Общество

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной прием граждан

В общественную приемную обратились 18 человек
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной прием граждан.

Совместно с депутатом уже традиционно прием вел адвокат Саратовской областной коллегии адвокатов Дмитрий Пакин и студенты Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии.

В этот раз в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова пришли 18 человек. Кто-то по личному вопросу, кто-то с коллективным обращением.

С просьбой оказания содействия в получении дорогостоящего лекарственного препарата, отсутствующего в перечне предоставляемых, обратилась пенсионерка Галина Бредихина. В оперативном порядке депутату удалось решить вопрос с предоставлением препарата заявителю.

- У меня осталась одна таблетка данного препарата, он мне жизненно необходим. В Саратове его не найти. Обратилась к депутату Литневской за помощью. Если бы не она... — прокомментировала Галина Бередихина.

Одиноко проживающая пенсионерка Галина Рожченко посетовала, что не имеет возможности приобрести цифровую приставку. Жительница Заводского района обеспокоена тем, что в связи с переходом на цифровой формат вещания телевидения она утратит возможность получать актуальную новостную информацию. Юлией Литневской было принято решение оказать заявителю адресную материальная помощь.

С просьбой оказать содействие в присвоении звания «Ветеран труда» обратилась Вера Чурилова, проработавшая 35 лет ведущим преподавателем теоретических дисциплин и эстрадного вокала в Детской школе искусств №8 Заводского района Саратова. Юлией Литневской было принято решение ходатайствовать в адрес председателя Саратовской областной думы о присвоении звания «Ветеран труда» заявителю.

- С особой теплотой хочется поблагодарить нашего депутата. 35 лет я проработала в детской школе искусств №8 и все эти годы прививала учащимся любовь к искусству, воспитывала чувство патриотизма. Спасибо, что оценили мой скромный труд, — прокомментировала Вера Чурилова.

- Когда Юлия Михайловна впервые пригласила меня провести совместный прием граждан, я даже не предполагал, что столько людей с самыми разными проблемами приходят к своим депутатам. Рад, что мои юридические консультации помогают людям решать их проблемы, — прокомментировал итоги приема Дмитрий Пакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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