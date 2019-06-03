Рецидивист на Октябрьской улице Саратова порезал парня

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-03T14:43:41+03:00

Свою вину мужчина так и не признал

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В Волжском районе Саратова осудили 41-летнего рецидивиста. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

- В мае 2018 года мужчина у дома по улице Октябрьская подрался с 24-летним парнем и ранил его в живот неустановленным предметом, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Свою вину подсудимый так и не признал. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима, а также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему в размере 300 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU