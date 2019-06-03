2019-06-03T14:25:57+03:00
Общество

Четырех владельцев магазинов в Перелюбе оштрафовали за продажу карт

Продукцию спокойно мог купить ребенок
Ольга Симонова
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В Перелюбском районе четырех предпринимателей оштрафовали за продажу игральных карт. Такая информация причиняет вред их здоровью и развитию.

- В четырех магазинах на витринах лежали карты с ценниками. Их мог купить даже ребенок. На продукции также не было знака, что использовать ее можно лишь по достижению определенного возраста, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В отношении владельцев торговых точек возбудили административные дела и оштрафовали по 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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