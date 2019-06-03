2019-06-03T14:19:37+03:00
Происшествия

Рецидивист из Ершова снова взялся за старое и ограбил знакомую

Мужчина имеет непогашенные судимости
Ольга Симонова
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В Ершове осудили 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже.

- Около четырех часов утра 8 февраля 2019 года пьяный мужчина в квартире знакомой начал ей угрожать, а после отнял золотые украшения на 13 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Отмечается, что гражданин — опасный рецидивист, так как в тот момент имел непогашенные судимости, в том числе за грабежи.

Мужчину осудили на три года колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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