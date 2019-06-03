Рецидивист из Ершова снова взялся за старое и ограбил знакомую
Мужчина имеет непогашенные судимости
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В Ершове осудили 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже.
- Около четырех часов утра 8 февраля 2019 года пьяный мужчина в квартире знакомой начал ей угрожать, а после отнял золотые украшения на 13 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Отмечается, что гражданин — опасный рецидивист, так как в тот момент имел непогашенные судимости, в том числе за грабежи.
Мужчину осудили на три года колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU