За сутки в Саратове выпала почти половина месячной нормы осадков
В Саратове вчера выпало немногим меньше половины месячной нормы осадков.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в разных районах города показатели разные, например, около аэропорта — 24 мм, а в Ленинском — 18 мм. Это составляет 45-47% нормы за месяц.
При этом в Татищевском районе выпало, например, всего 5 мм осадков.
Дожди сегодня ожидаются еще на границе Саратовской области и Казахстана. Но в целом атмосферный фронт уходит и уже с завтрашнего дня установится малооблачная сухая погода со слабым ветром.
Температура вновь будет постепенно нарастать, до 24-29 градусов к четвергу, но в выходные вновь ожидается небольшое падение столбика термометра.
ИСТОЧНИК KP.RU