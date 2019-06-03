За сутки в Саратове выпала почти половина месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-03T14:03:07+03:00

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В Саратове вчера выпало немногим меньше половины месячной нормы осадков.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в разных районах города показатели разные, например, около аэропорта — 24 мм, а в Ленинском — 18 мм. Это составляет 45-47% нормы за месяц.

При этом в Татищевском районе выпало, например, всего 5 мм осадков.

Дожди сегодня ожидаются еще на границе Саратовской области и Казахстана. Но в целом атмосферный фронт уходит и уже с завтрашнего дня установится малооблачная сухая погода со слабым ветром.

Температура вновь будет постепенно нарастать, до 24-29 градусов к четвергу, но в выходные вновь ожидается небольшое падение столбика термометра.

ИСТОЧНИК KP.RU