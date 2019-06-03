Радаев поручил взять на особый контроль ситуацию с геморрагической лихорадкой
333 пациента остаются больницах
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил взять ситуацию с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на особый контроль.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, наиболее пристальное внимание должно быть уделено Саратову и Татищевскому району.
- Поручаю предпринять все необходимые меры для того, чтобы исключить риски дальнейшего распространения заболевания, — подчеркнул Радаев.
Всего диагноз ГЛПС подтвердился у 348 граждан. В больницах сейчас остаются 333 человека. Министр здравоохранения Наталия Мазина заявила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU