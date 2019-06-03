2019-06-03T13:08:44+03:00
Общество

В Заводском районе и под Саратовом закроют железнодорожные переезды

Есть пути объезда
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова с 21:00 6 июня до 05:00 7 июня закроют железнодорожный переезд.

- Нельзя будет проехать на 5-м км перегона Саратов-3 — Примыкание, который на Ново-Астраханской улице. Объезд возможен на переезде у 5-го Динамовского проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖд.

Также с 22:00 7 июня до 06:00 8 июня будет закрыто движение на 13-м км перегона Примыкание — Багаевка, который на автодороге Саратов — Красный Текстильщик.

Объехать можно будет на 16-м км переезда станция Багаевка — поселок Александровка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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