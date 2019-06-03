2019-06-03T13:15:17+03:00
Общество

В Ивантеевке началось строительство пришкольного спорткомплекса по проекту Володина

Он появится рядом с сельской гимназией
Екатерина Семенова
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Рядом с единственной в области сельской гимназией, расположенной в Ивантеевке, началось строительство спорткомплекса открытого типа в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Об этом сообщает портал в Instagram volodin.saratov.

Члены общественного совета, сформированного по инициативе Володина для контроля за качеством и сроками работ, встретились с подрядчиками на строительной площадке и обсудили волнующие их вопросы.

Директор гимназии Наталья Джавадова рассказала, что проект спорткомплекса предусматривает все необходимое для проведения тренировок и соревнований.

- Вход и трибуна спроектированы близко к зданию гимназии, это удобно для уроков физкультуры и массовых мероприятий. Даже предусмотрено, куда подключать аппаратуру. Обсуждали сегодня планировку территории. У нас часто проводятся соревнования по волейболу, баскетболу. Поэтому, возможно, ближе к трибуне разместим площадку для игровых видов спорта, — сказала она.

Член общественного совета Сергей Сергеев отметил, что представитель подрядной организации подробно рассказал обо всех этапах строительства.

- Убрали старое ограждение, началась подготовка основания для будущего спорткомплекса, выравнивание площадки. Видно ответственное отношение к объекту, который ждут сотни детей и взрослых, — пояснил Сергеев.

Депутат Госдумы Николай Панков, курирующий строительство по поручению Вячеслава Володина, поддержал жителей, которые хотят внести свой вклад в реализацию проекта.

- Мнение жителей для Володина всегда решающее. Для всех своих проектов он создает общественные советы, которые контролируют ход и качество работ, вносят предложения. Ивантеевцы — неравнодушные и ответственные люди, активно включились в работу, высказывают свое мнение, спорят. Болеют душой за спорткомплекс, где будут заниматься со своими детьми, учениками, — отметил он.

Напомним, это седьмое спортивное сооружение, которое строится в регионе в рамках этого благотворительного проекта Вячеслава Володина. Ранее такие спорткомплексы уже появились в Озинском, Романовском и Александрово-Гайском районах, у школы №27 в Балакове, школы №39 и гимназии №5 в Саратове.

Началось строительство такого спорткомплекса и у 59-й школы в Комсомольском поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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