2019-06-03T12:39:53+03:00
Происшествия

Под Саратовом лже-сторожиха украла из районного бюджета 186 тыс. рублей

Трудовую книжку мошенницы оформила ее подруга — директор Дома детского творчества
Ольга Симонова
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В Саратовской области осудили двух жительниц Федоровского района. Одну признали виновной в мошенничестве группой лиц, а вторую вдобавок еще и с использованием служебного положения.

- К директору Дома детского творчества одного из поселков обратилась знакомая, являющаяся председателем местного совета ветеранов, и попросила «пристроить» ее трудовую книжку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Руководитель учреждения знала, что подруга не будет работать, но оформила ее как сторожа.

Таким образом, из районного бюджета в период с сентября 2015 по март 2018 года было похищено 186 тыс. рублей в качестве зарплаты гражданки.

Обе злоумышленницы признали свою вину.

Директору Дома детского творчества назначили год условно с испытательным сроком полгода, а лже-сторожихе полгода условно с аналогичным испытательным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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