Под Саратовом лже-сторожиха украла из районного бюджета 186 тыс. рублей
В Саратовской области осудили двух жительниц Федоровского района. Одну признали виновной в мошенничестве группой лиц, а вторую вдобавок еще и с использованием служебного положения.
- К директору Дома детского творчества одного из поселков обратилась знакомая, являющаяся председателем местного совета ветеранов, и попросила «пристроить» ее трудовую книжку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Руководитель учреждения знала, что подруга не будет работать, но оформила ее как сторожа.
Таким образом, из районного бюджета в период с сентября 2015 по март 2018 года было похищено 186 тыс. рублей в качестве зарплаты гражданки.
Обе злоумышленницы признали свою вину.
Директору Дома детского творчества назначили год условно с испытательным сроком полгода, а лже-сторожихе полгода условно с аналогичным испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU