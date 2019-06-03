В Ершове лже-волонтеры похитили у пенсионерки 113 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-03T12:43:17+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор трем местным жительницам.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, 34, 36 и 39-летнюю гражданок признали виновными в кражах.

Суд установил, что днем 21 января они пришли к 89-летней женщине. Злоумышленницы представились волонтерами и похитили у потерпевшей 10 тыс. рублей.

Одна из женщин, помимо этого, отвлекла хозяйку и утащила из ее кармана сверток с суммой 103 тыс. рублей. Эти средства были возвращены пенсионерке во время расследования.

Суд приговорил воровок к разным мерам: одна получила полтора года условно, две других — по 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU