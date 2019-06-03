В Саратовской области ремонтируют ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-03T12:22:25+03:00

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На дорогах Саратовской области в штатном режиме продолжается ямочный ремонт. Рабочие устраняют аварийные выбоины.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, в первую очередь, работы ведутся на опорной дорожной сети. На сегодняшний день ямочный ремонт выполнен на площади 14 426,1 кв. м.

Лидерами по ямочному ремонту стали: Базарно-Карабулакский, Балаковский, Красноармейский, Вольский, Ртищевские районы области.

Помимо этого, ведутся работы по благоустройству и разметке покрытия и устанавливаются дорожные знаки. Вдоль автотрасс убирается мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU