В Саратовской области ремонтируют ямы на дорогах
Заделано 14 тыс. кв. м
В области продолжается ремонт дорогФото: Екатерина Семенова
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На дорогах Саратовской области в штатном режиме продолжается ямочный ремонт. Рабочие устраняют аварийные выбоины.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, в первую очередь, работы ведутся на опорной дорожной сети. На сегодняшний день ямочный ремонт выполнен на площади 14 426,1 кв. м.
Лидерами по ямочному ремонту стали: Базарно-Карабулакский, Балаковский, Красноармейский, Вольский, Ртищевские районы области.
Помимо этого, ведутся работы по благоустройству и разметке покрытия и устанавливаются дорожные знаки. Вдоль автотрасс убирается мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU