Панков: Цирк не работает, зампред остался

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-03T12:06:29+03:00

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Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, который озаглавил «Цирк не работает, зампред остался».

- Не зря предлагал разделить полномочия зампреда по социалке. Вот уже и Гречушкина вспомнила про важное направление работы. О том, что реконструкция цирка затянулась. Верней, это жители напомнили, что некуда привести детей на представления. Правда, на главные вопросы ответов пока не слышно. Почему были допущены проектные несоответствия, и почему они выявлены только в ходе работ. Фамилии виновных тоже не озвучены. Обеспокоенность это хорошо, но зампред не за это зарплату должен получать. А за конкретные меры по решению проблем. Тем более, что структурные изменения в правительстве этому зампреду убавили работы. А зарплата и льготы, наверное, остались прежними.

Нашим жителям нужен современный, комфортный цирк, детсады, школы, больницы. И трудно убедить людей остаться в области, когда вовремя не готовится документация на строительство школ, медучреждений, допускаются проектные ошибки. Когда срывается целая смена детского отдыха в лагерях. Они должны видеть реальную заботу о качестве жизни и ответственность перед людьми, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU