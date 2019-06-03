2019-06-03T11:53:59+03:00
Общество

Поликлинику №14 в Саратове через суд обязали провести ремонт

Учреждение ведет работу в здании, являющимся объектом культурного наследия федерального значения
Ольга Симонова
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Фото областной прокуратурыФото областной прокуратуры
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Поликлинику в Саратове обязали провести ремонт после прокурорской проверки.

- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №14» работает в здании на Вольской, 22, являющимся объектом культурного наследия федерального значения, — «Здание губернской канцелярии, 1830-1840-е гг.», — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.

Выяснилось, что у здания с фасада осыпалась краска, стены увлажнены, промерзают, карниз части бокового фасада разрушен. Также у него протекает кровля, которая затапливает кабинеты врачей.

Суд обязал учреждение провести ремонт в течение полутора лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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