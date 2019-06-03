Поликлинику №14 в Саратове через суд обязали провести ремонт
Поликлинику в Саратове обязали провести ремонт после прокурорской проверки.
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №14» работает в здании на Вольской, 22, являющимся объектом культурного наследия федерального значения, — «Здание губернской канцелярии, 1830-1840-е гг.», — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.
Выяснилось, что у здания с фасада осыпалась краска, стены увлажнены, промерзают, карниз части бокового фасада разрушен. Также у него протекает кровля, которая затапливает кабинеты врачей.
Суд обязал учреждение провести ремонт в течение полутора лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU