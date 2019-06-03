В мэрии Саратова пообещали снять уложенный в ливень асфальт
Также в администрации поблагодарили бдительных горожан
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В мэрии Саратова поблагодарили бдительных горожан, которое засняли видео укладки асфальта во время ливня, случившегося сегодня ночью, 3 июня.
- Будут приняты оперативные меры по снятию дорожного покрытия, — отметил зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов.
Также комитет и стройнадзор составят акт, который обязывает подрядчика спилить некачественный асфальт и уложить новый.
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ИСТОЧНИК KP.RU