В мэрии Саратова пообещали снять уложенный в ливень асфальт

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-03T11:37:01+03:00

Также в администрации поблагодарили бдительных горожан

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В мэрии Саратова поблагодарили бдительных горожан, которое засняли видео укладки асфальта во время ливня, случившегося сегодня ночью, 3 июня.

- Будут приняты оперативные меры по снятию дорожного покрытия, — отметил зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов.

Также комитет и стройнадзор составят акт, который обязывает подрядчика спилить некачественный асфальт и уложить новый.

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ИСТОЧНИК KP.RU