В Дергачах мужчина четыре года распространял туберкулез
Суд отправил больного на принудительное лечение
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В Дергачах суд принудительно отправил лечиться мужчину от туберкулеза.
- Районная прокуратура провела проверку по обращению главврача районной больницы. У 28-летнего местного жителя опасное заболевание — туберкулез легких. Гражданин состоит на учете, но с июня 2015 года уклоняется от лечения, что может привести к заражению других людей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.
Прокуратура направила в суд иск о принудительной госпитализации.
Теперь мужчина лечится в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU