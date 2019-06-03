В Энгельсе фирма по переплавке металла скрыла 43,6 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-03T11:40:24+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор директору фирмы за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление совершалось с января 2015 по март 2016 года.

Как установил суд, директор коммерческой фирмы по переплавке металла включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Сумма ущерба бюджету РФ превысила 43,6 млн рублей.

Во время следствия обвиняемый возместил ущерб на 2,8 млн рублей. Кроме того, имущество гражданина и его фирмы было арестовано на 42,6 млн рублей.

Во время суда мужчина полностью признал вину. Он был оштрафован на 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU