В Озинском районе перевернулись двое подростков на мотороллере
Оба получили травмы
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Ночью 1 июня в Озинском районе Саратовской области 17-летний юноша попал в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» ГИБДД региона, авария произошла на 24-м км дороги Озинки — Пигари — Первоцелинная.
В 00:05 молодой человек на мотороллере «Муравей» не справился с управлением. Транспорт опрокинулся. 17-летний пассажир в этот момент находился в кузове.
В результате ДТП оба юноши получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU