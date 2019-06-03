2019-06-03T11:43:01+03:00
Происшествия

В Озинском районе перевернулись двое подростков на мотороллере

Оба получили травмы
Армен Осипян
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Ночью 1 июня в Озинском районе Саратовской области 17-летний юноша попал в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» ГИБДД региона, авария произошла на 24-м км дороги Озинки — Пигари — Первоцелинная.

В 00:05 молодой человек на мотороллере «Муравей» не справился с управлением. Транспорт опрокинулся. 17-летний пассажир в этот момент находился в кузове.

В результате ДТП оба юноши получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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