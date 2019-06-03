НВКбанк поздравил саратовцев с Днем защиты детей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-03T11:46:14+03:00

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1 июня, в День защиты детей, юным саратовцам вручили воздушные шары. Организаторами и участниками мероприятия стали сотрудники НВКбанка. Они поздравили малышей в семи районах города.

Родители также не остались без внимания. Им предложили оформить финансовую защиту по программе «НС-ДЕТИ» от партнера банка САК «Энергогарант». Менеджеры НВКбанка рассказали, что полис «НС-ДЕТИ» защитит от различного рода рисков нарушения здоровья: травм, переломов, ушибов, вывихов, растяжений, ожогов, обморожений, отравлений и даже клещевого энцефалита. Безусловным плюсом является возможность включить в программу занятия спортом.

- В пору детских каникул избежать неприятностей в виде различного рода травм получается не всегда. Именно поэтому мы решили сделать доступным для оформления в НВКбанке полис САК «Энергогарант», который позволяет сделать летний отдых наших детей и внуков более безопасным. Ничто не должно омрачать семейные поездки или первые самостоятельные выезды в лагерь, когда есть такие доступные и удобные инструменты, как страховая программа «НС-ДЕТИ», — рассказал заместитель председателя правления АО «НВКбанк» А.В.Подлеснов.

Оформление финансовой защиты в офисе НВКбанка не займет много времени. Для этого не потребуется предъявление справок о состоянии здоровья. Более подробную информацию об услугах банка можно получить на сайте: www.nvkbank.ru, а также позвонив по телефону (8452) 344-344

Условия страхования указаны в информационных целях. Конкретные условия страхования, условия выплаты страхового обеспечения, исключения из страхования, а также все остальные условия страхования указаны в Полисе страхования детей от несчастных случаев «НС-Дети» - Bambini и в Условиях страхования от несчастных случаев «НС-ДЕТИ» - BAMBINI ПАО «Страховая Акционерная Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (www.energogarant.ru).

На правах рекламы.

Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» основано в 1990 г. и является одним из первых коммерческих банков Саратова. За 28 лет работы Банк зарекомендовал себя как надежный партнер на финансовом рынке региона. Своим клиентам НВКбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг. Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU