АО «Управление отходами» реализует программу экологического просвещения

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-03T10:50:17+03:00

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Компания «Управление отходами» совместно с проектом #ECOfriends провела интерактивный урок для школьников Волжского района. Мероприятие прошло на базе Саратовского ресурсного центра добровольчества.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» в рамках программы экологического просвещения населения в части обращения с коммунальными отходами активно взаимодействует с общественными организациями. В этот раз компания поддержала проект #ECOfriends направленного на практику раздельного сбора мусора и формированию экологического мышления. Сотрудники АО «Управление отходами» и волонтеры #ECOfriends провели интерактивную лекцию о том, какое влияние оказывает мусор на окружающую среду. Ребята научились видеть в отходах не обычный мусор, а сырье для переработки и пришли к выводу о пользе раздельного сбора для экологии и экономики.

- Мы активно готовимся к пилотному проекту по раздельному сбору мусора на территории Волжского района. Это очень важный шаг на пути к цивилизованному обращению с отходами и сбережению природных ресурсов.

Не так давно Региональный оператор подписал соглашение с общественными объединениями Саратовской области. Мы настроены на плодотворное сотрудничество, в том числе в вопросах формирования гражданской активности вокруг цивилизованной утилизации твердых коммунальных отходов, — отмечает директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Одним из важнейших направлений работы компании является реализация собственных программ экологического просвещения, которую осуществляет саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). Компания регулярно проводит обучающие экскурсии по мусороперерабатывающим комплексам. За время работы концессионных объектов, их посетило более полутора тысяч учащихся высших учебных заведений, среднеобразовательных школ, школ-интернатов региона, их педагоги и родители.

ИСТОЧНИК KP.RU