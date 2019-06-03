В Энгельсе мужчина закопал в сугроб труп сожителя. Вынесен приговор

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-03T10:44:27+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 27-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, гражданина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Подсудимый проживал в Энгельсе в одной квартире с 39-летним мужчиной. 17 февраля они распивали алкоголь и поссорились. Старший приятель оскорбил младшего, а тот в ответ избил его кулаками по голове и туловищу. После этого он оттащил труп во двор и закопал в снегу.

В суде мужчина полностью признал вину и был приговорен к 11 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU