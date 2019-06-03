У жителя Балакова украли 15 бутылок алкоголя
Кражу совершил ранее судимый мужчина
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В Балакове Саратовской области задержан подозреваемый в краже алкоголя.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявление о преступлении поступило 1 июня от 36-летнего мужчины.
Тот рассказал, что ориентировочно 31 мая – 1 июня у него взломали дверь в квартиру и похитили 15 бутылок спиртного. Сумма ущерба составила 16,3 тыс. рублей.
Сотрудники ППС по подозрению в краже задержали ранее судимого 46-летнего гражданина. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU