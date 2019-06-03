В Саратовскую область пытались ввезти 20 тонн лука без маркировки

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-03T08:57:25+03:00

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На фитосанитарном посту в Озинках 30 мая сотрудники Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушение при ввозе 20 тонн репчатого лука.

- Овощи, выросшие в Таджикистане, везли из Казахстана. У груза был фитосанитарный сертификат, но на мешках отсутствовала необходимая маркировка, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.

Инспекторы не пропустили в Саратовскую область лук и привлекли виновника к административной ответственности.

Машину с грузом вернули в Казахстан.

Отметим, что за два дня до этого, 28 мая, на посту в Озинках произошел аналогичный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU