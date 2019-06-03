2019-06-03T09:01:29+03:00
Общество

Топливо для дисциплинированных абонентов

В фокусе внимания — безопасность газопотребления
Екатерина Семенова
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22 мая в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Одной из ключевых тем стали вопросы обеспечения безопасности при использовании газа в быту.

Сергей Густов

Сергей Густов

Основная функция группы компаний «Газпром» — это надежное и бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей в стране. В 2018-м году российские абоненты получили около 239,7 млрд кубометров «голубого топлива», что на 4,3% выше, чем в 2017-м.

Еще один важнейший вопрос, который обсуждали на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, — безопасность при использовании газа в быту. По действующему закону ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния газового оборудования лежит на собственниках. Обязательным условием поставки газа является наличие у потребителя договора на техническое обслуживание внутриквартирного/внутридомового газового оборудования. Договор по ВДГО/ВКГО — значимая составляющая безопасного использования газа. Компания «Саратовгаз» считает это направление важнейшим в своей деятельности и проводит регулярную разъяснительную работу, а также рейды, затрагивающие злостных нарушителей правил безопасности.

Геннадий Сухов

Геннадий Сухов

В ходе петербургской пресс-конференции были также озвучены законодательные инициативы «Газпрома» в части обеспечения безопасного использования газа в быту. В частности предлагается ввести лицензирование деятельности по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО, а также признать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование многоквартирных домов единой инженерной системой, обслуживание которой обеспечивается через комплексный договор с управляющей компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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