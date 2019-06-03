2019-06-03T08:38:47+03:00
Общество

В Саратове рабочие укладывали асфальт во время ночного ливня

Инцидент произошел в Заводском районе [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:

В Саратове рабочие кладут асфальт в сильнейший ливень.

Изменить размер текста:

В Саратове сегодня ночью, 3 июня, очевидцы заметили рабочих, делающих новое дорожное покрытие в ливень.

- А почему бы в эту прекрасную погоду не положить новый асфальт? — написал Андрей Рева в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, которое он выложил, инцидент произошел у ТЦ «Айсберг» в Заводском районе.

В комментариях горожане отметили, что рабочие здесь не причем. Они начали укладывать новое дорожное покрытие вечером, когда грозы и ливня еще не было.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова девушка за рулем иномарки задавила ребенка
В Саратове прервано движение двух троллейбусных маршрутов
Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела очередной прием граждан
Рецидивист на Октябрьской улице Саратова порезал парня
В Красноармейске алиментщица задолжала двум детям 100 тыс. рублей
Четырех владельцев магазинов в Перелюбе оштрафовали за продажу карт
Рецидивист из Ершова снова взялся за старое и ограбил знакомую
За сутки в Саратове выпала почти половина месячной нормы осадков
В Советском поселке ночью горел дом
Радаев поручил взять на особый контроль ситуацию с геморрагической лихорадкой
Дмитрий Тепин будет руководить Энгельсским районом
В Заводском районе и под Саратовом закроют железнодорожные переезды
На новые эллинги в Юрише переехали более 100 лодочников
В Ивантеевке началось строительство пришкольного спорткомплекса по проекту Володина
Мышиная лихорадка в Саратове: детей планируют отправить в Крым
Под Саратовом лже-сторожиха украла из районного бюджета 186 тыс. рублей
В Ершове лже-волонтеры похитили у пенсионерки 113 тыс. рублей
В Саратовской области ремонтируют ямы на дорогах
Панков: Цирк не работает, зампред остался
Поликлинику №14 в Саратове через суд обязали провести ремонт
Сильный ночной ливень затопил дороги в Саратове