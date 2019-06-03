В Саратове рабочие укладывали асфальт во время ночного ливня
В Саратове рабочие кладут асфальт в сильнейший ливень.
В Саратове сегодня ночью, 3 июня, очевидцы заметили рабочих, делающих новое дорожное покрытие в ливень.
- А почему бы в эту прекрасную погоду не положить новый асфальт? — написал Андрей Рева в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Судя по видео, которое он выложил, инцидент произошел у ТЦ «Айсберг» в Заводском районе.
В комментариях горожане отметили, что рабочие здесь не причем. Они начали укладывать новое дорожное покрытие вечером, когда грозы и ливня еще не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU