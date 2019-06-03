В Саратове рабочие укладывали асфальт во время ночного ливня

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-03T08:38:47+03:00

В Саратове рабочие кладут асфальт в сильнейший ливень.

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В Саратове сегодня ночью, 3 июня, очевидцы заметили рабочих, делающих новое дорожное покрытие в ливень.

- А почему бы в эту прекрасную погоду не положить новый асфальт? — написал Андрей Рева в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, которое он выложил, инцидент произошел у ТЦ «Айсберг» в Заводском районе.

В комментариях горожане отметили, что рабочие здесь не причем. Они начали укладывать новое дорожное покрытие вечером, когда грозы и ливня еще не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU