Женщину убило глыбой льда на Емлютина: Под суд пойдет хозяйка одной из квартир
Во Фрунзенском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели 61-летней женщины от глыбы льда, упавшей с дома № 44Б по улице Емлютина.
Напомним, на одном из балконов пятиэтажки был установлен козырек. Однако владелец ото льда его не чистил.
В 16:15 26 февраля женщина шла вдоль дома, и на нее упала глыба. Пострадавшая скончалась.
- Владелице квартиры предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину она признала, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU