2019-06-03T08:18:00+03:00
Происшествия

Женщину убило глыбой льда на Емлютина: Под суд пойдет хозяйка одной из квартир

Владелица жилища признала свою вину в причинении смерти по неосторожности
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели 61-летней женщины от глыбы льда, упавшей с дома № 44Б по улице Емлютина.

Напомним, на одном из балконов пятиэтажки был установлен козырек. Однако владелец ото льда его не чистил.

В 16:15 26 февраля женщина шла вдоль дома, и на нее упала глыба. Пострадавшая скончалась.

- Владелице квартиры предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину она признала, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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