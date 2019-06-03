В центре Саратова отключили воду
Ресурса нет у двух улиц
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В Саратове сегодня, 3 июня, отключили воду на двух улицах центра Саратова.
- Ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения у четных номеров домов по улице Советская на участке от Вольской до Чапаева и на Мичурина от Соборной до Радищева, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Такие меры пришлось принять из-за аварии на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU