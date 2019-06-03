В центре Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-03T07:29:29+03:00

Ресурса нет у двух улиц

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В Саратове сегодня, 3 июня, отключили воду на двух улицах центра Саратова.

- Ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения у четных номеров домов по улице Советская на участке от Вольской до Чапаева и на Мичурина от Соборной до Радищева, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Такие меры пришлось принять из-за аварии на водопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU