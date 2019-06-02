В Саратове наградили победителей турнира по мини-футболу, посвященного Героям Отечества

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-02T13:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Авангард» прошли последние матчи открытого городского турнира по мини-футболу, посвященного Героям Отечества и приуроченного ко Дню защиты детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на протяжении месяца за звание лучших сражались 23 команды региона.

Торжественную церемонию награждения проводили глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, председатель Саратовской городской Думы Виктор Малетин и депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович на этом же стадионе.

Среди детей 14-15 лет лучшими стали сборные СШОР № 14 «Волга» Солнечного, Солнечного-06 и Юбилейного.

Из команд с участниками в возрасте 11-12 лет призы получили ученики СШОР № 14 «Волга» в Солнечном и Юбилейном, а третье место досталось «Девятке» из Энгельса.

Кроме того, наградили лучших вратарей, защитников и игроков.

В старшей группе ими стали Артем Либерцев, Виктор Обидин и Максим Апостолов, а из учеников начальной школы Иван Сероштан, Артем Плотников и Ильдар Заитов.

ИСТОЧНИК KP.RU