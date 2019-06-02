У жительницы Энгельса из подъезда украли велосипед
Предполагаемого вора задержали
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В отдел полиции Энгельса 12 мая с заявлением о краже обратилась местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы из подъезда пропал ее велосипед стоимостью 10 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний рецидивист. У него изъяли двухколесный транспорт и теперь мужчине грозит уголовная ответственность.
Стражи порядка напоминают — лучше не оставлять ни на минуту своего «железного коня» , а если этого сделать нельзя, то лучше пристегивать велосипед за оба колеса и раму.
ИСТОЧНИК KP.RU