У жительницы Энгельса из подъезда украли велосипед

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-02T11:30:40+03:00

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В отдел полиции Энгельса 12 мая с заявлением о краже обратилась местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы из подъезда пропал ее велосипед стоимостью 10 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний рецидивист. У него изъяли двухколесный транспорт и теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Стражи порядка напоминают — лучше не оставлять ни на минуту своего «железного коня» , а если этого сделать нельзя, то лучше пристегивать велосипед за оба колеса и раму.

ИСТОЧНИК KP.RU