2019-06-02T09:01:51+03:00
Общество

Саратовцы и балаковцы пожаловались на открытые люки

Снимки провалов разместили в соцсетях
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 1 июня, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Мария Рудобелец рассказала об открытом люке на улице Тархова, 13.

Девушка уточнила, что саратовцы загородили провал ветками и фанерой, однако крышкой за два месяца канализационный колодец так и не обновился.

Ей вторит анонимный подписчик паблика «Типичный Балаково». Неизвестный автор опубликовал снимок «оголенного» люка у кинотеатра «Мир» с призывом для граждан — быть аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове наградили победителей турнира по мини-футболу, посвященного Героям Отечества
В Энгельсе мужчина погиб из-за неосторожности при курении
У жительницы Энгельса из подъезда украли велосипед
Жители двух районов Саратова остались без воды
В Саратове ночью полыхал КамАЗ
В Энгельсе упавшее дерево перегородило проезд во дворе
В Энгельсе при столкновении легковушек пострадали четыре человека
В воскресенье в Саратовской области ожидается гроза
В Саратовской области из канала спасли утопающего коня
В Дергачевском районе 39-летний мужчина ушел купаться и утонул
Валерий Радаев остался недоволен улицами Балакова
Саратовские росгвардейцы стали лучшими стрелками ПФО
На строительство объездов в станции Сенная и села Синодское выделят миллиард рублей
Для саратовцев разработали новые правила соципотеки