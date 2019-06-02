Саратовцы и балаковцы пожаловались на открытые люки

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-02T09:01:51+03:00

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Вчера, 1 июня, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Мария Рудобелец рассказала об открытом люке на улице Тархова, 13.

Девушка уточнила, что саратовцы загородили провал ветками и фанерой, однако крышкой за два месяца канализационный колодец так и не обновился.

Ей вторит анонимный подписчик паблика «Типичный Балаково». Неизвестный автор опубликовал снимок «оголенного» люка у кинотеатра «Мир» с призывом для граждан — быть аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU