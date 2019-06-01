Валерий Радаев остался недоволен улицами Балакова

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-01T19:50:24+03:00

Он дал неделю на их ремонт

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Губернатор Валерий Радаев сегодня, 1 июня, посетил Балаковский район Саратовской области, где осмотрел ход ремонта автодорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он также проверил состояние городских улиц и остался недоволен.

- В третьем по величине городе нашего региона не должны быть в таком состоянии улицы, особенно это касается центральной, – заявил Радаев и поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову отремонтировать участок подъезда к Балаковской ГЭС в течении недели. Также он потребовал привести в порядок улицы Вокзальная и академика Королева.

Кроме того глава региона заявил, что автоподъезды к Балакову, который становится центром туризма, должны быть отремонтированы на достойном уровне.

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- Нужно контролировать, чтобы качество было достойное, и дорога несколько лет прослужила, – подчеркнул он.

Всего в Балаковском районе должны быть отремонтированы 38 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU