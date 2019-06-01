2019-06-01T19:41:58+03:00
Общество

Саратовские росгвардейцы стали лучшими стрелками ПФО

Они заняли первое место на чемпионате по стрельбе
Екатерина Семенова
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Команда Саратовской области стала победительницей Чемпионата ПФО Росгвардии по стрельбе из боевого ручного оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, участники состязались в стрельбе из различных видов оружия: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Драгунова.

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- Чемпионат имеет прикладной характер, так как здесь используется реальное боевое оружие, которое используется в повседневной жизни, – отметил полковник Сергей Аристов, начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского округа ВНГ РФ.

Первое место досталось Саратовским росгвардейцам, второе – представителям Татарстана, третье – Самары.

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Всего участие в чемпионате приняли более 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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