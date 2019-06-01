Под Саратовом в «Калине» с уснувшим водителем пострадали пенсионерка и ребенок

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-01T16:20:21+03:00

Машина вылетела в кювет и перевернулась

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На Вольском тракте в Саратовской области в перевернувшемся автомобиле пострадали три человека.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на 30-м километра трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Автомобиль «Лада Калина» под управлением 57-летнего мужчины, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали водитель и пассажиры: 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Пенсионерка и ребенок были госпитализированы, мужчина отказался.

По предварительной версии, он мог уснуть за рулем.

На месте работали сотрудники ГИБДД и областной службы спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU