Под Саратовом в «Калине» с уснувшим водителем пострадали пенсионерка и ребенок
На Вольском тракте в Саратовской области в перевернувшемся автомобиле пострадали три человека.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на 30-м километра трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Автомобиль «Лада Калина» под управлением 57-летнего мужчины, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали водитель и пассажиры: 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Пенсионерка и ребенок были госпитализированы, мужчина отказался.
По предварительной версии, он мог уснуть за рулем.
На месте работали сотрудники ГИБДД и областной службы спасения.
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ИСТОЧНИК KP.RU