Маршрутка №74 в Саратове протаранила внедорожник

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-01T15:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова, на улице Тархова маршрутка врезалась во внедорожник.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец в группе «Саратов онлайн», авария случилась на пересечении с улицей Уфимцева, вблизи рынка «Солнечный».

По предварительной версии, маршрутка №74 врезалась во внедорожник на перекрестке, не уступив права проезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712299" frameborder="0"></iframe> На Тархова маршрутка протаранила внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU