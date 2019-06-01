Маршрутка №74 в Саратове протаранила внедорожник
ДТП случилось у рынка «Солнечный» [видео]
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В Ленинском районе Саратова, на улице Тархова маршрутка врезалась во внедорожник.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец в группе «Саратов онлайн», авария случилась на пересечении с улицей Уфимцева, вблизи рынка «Солнечный».
По предварительной версии, маршрутка №74 врезалась во внедорожник на перекрестке, не уступив права проезда.
На Тархова маршрутка протаранила внедорожник.
ИСТОЧНИК KP.RU