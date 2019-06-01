В Пугачевском районе сельчанин убил гостя во время ссоры из-за алкоголя
В Пугачевском районе Саратовской области убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Надеждинка 30 мая.
Следствие считает, что утром в тот день к 63-летнему местному жителю в гости пришел 43-летний односельчанин. Ранее они вместе распивали спиртное и сейчас гость заявил, что у него пропал алкоголь. Мужчина при этом был пьян.
Между односельчанами завязалась ссора, которая переросла в драку. 63-летний мужчина ударил гостя палкой по лицу, а потом схватил кухонный нож и ранил оппонента в грудь.
После этого хозяин дома ушел, а когда вернулся, увидел, что труп бывшего собутыльника лежит на крыльце, где упал.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU