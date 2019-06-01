2019-06-01T15:09:37+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе сельчанин убил гостя во время ссоры из-за алкоголя

Он убил его палкой и зарезал ножом
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пугачевском районе Саратовской области убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Надеждинка 30 мая.

Следствие считает, что утром в тот день к 63-летнему местному жителю в гости пришел 43-летний односельчанин. Ранее они вместе распивали спиртное и сейчас гость заявил, что у него пропал алкоголь. Мужчина при этом был пьян.

Между односельчанами завязалась ссора, которая переросла в драку. 63-летний мужчина ударил гостя палкой по лицу, а потом схватил кухонный нож и ранил оппонента в грудь.

После этого хозяин дома ушел, а когда вернулся, увидел, что труп бывшего собутыльника лежит на крыльце, где упал.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на Сокурском тракте угрожает АГЗС
На мосту Саратов – Энгельс столкнулись две легковушки и грузовик
Пропавшую на Кумысной поляне Алену Волчанскую нашли в Самаре
В Саратове горит поле на Сокурском тракте
Мышиная лихорадка в Саратове: Отменены первые смены лагерей на Кумысной поляне
СУСК начало проверку гибели женщины от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове из Волги вытащили пьяную девушку
В Саратове арестован муж убитой Натальи Платуновой
Проект благоустройства Ершова стал победителем Всероссийского конкурса
Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе под Марксом
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды уже по итогам 2018 года
В Елшанке пенсионер на минивэне сбил переходившего в неположенном месте мужчину
До завтра отключена вода в Ленинском районе
В Саратове начался обратный отсчет времени до чемпионата мира
Лето в Саратовской области начнется с жары и гроз