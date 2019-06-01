На мосту Саратов – Энгельс столкнулись две легковушки и грузовик

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-01T15:09:02+03:00

Тройное ДТП на мосту через Волгу.

Движению мешают еще две аварии [видео]

Изменить размер текста: A A

На мосту через Волгу Саратов – Энгельс произошло тройное ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в районе остановки у пляжа столкнулись три машины.

Отечественный ВАЗ-2109 врезался во впереди идущий УАЗ с тентом. А в него сзади врезалась иномарка – Renault Logan.

Кроме этого на мосту произошли еще две аварии: вблизи Саратова и вблизи Энгельса. Образовалась серьезная пробка по направлению к Энгельсу.

ИСТОЧНИК KP.RU