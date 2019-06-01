На мосту Саратов – Энгельс столкнулись две легковушки и грузовик
Движению мешают еще две аварии [видео]
Тройное ДТП на мосту через Волгу.
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На мосту через Волгу Саратов – Энгельс произошло тройное ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в районе остановки у пляжа столкнулись три машины.
Отечественный ВАЗ-2109 врезался во впереди идущий УАЗ с тентом. А в него сзади врезалась иномарка – Renault Logan.
Кроме этого на мосту произошли еще две аварии: вблизи Саратова и вблизи Энгельса. Образовалась серьезная пробка по направлению к Энгельсу.
ИСТОЧНИК KP.RU