2019-06-01T15:09:02+03:00
Происшествия

На мосту Саратов – Энгельс столкнулись две легковушки и грузовик

Движению мешают еще две аварии [видео]
Екатерина Семенова
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Тройное ДТП на мосту через Волгу.

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На мосту через Волгу СаратовЭнгельс произошло тройное ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в районе остановки у пляжа столкнулись три машины.

Отечественный ВАЗ-2109 врезался во впереди идущий УАЗ с тентом. А в него сзади врезалась иномарка – Renault Logan.

Кроме этого на мосту произошли еще две аварии: вблизи Саратова и вблизи Энгельса. Образовалась серьезная пробка по направлению к Энгельсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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