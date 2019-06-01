В Саратове из Волги вытащили пьяную девушку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-01T12:17:26+03:00

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В Саратове спасли тонущую девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, днем 1 июня поступил вызов от очевидцев: в районе малой Набережной в Волге тонула девушка.

Спасатели прибыли на место ЧП, но оказалось, что гражданку уже успели вытащить из воды. Ей была оказана первая помощь, так как девушка в панике поранилась. От госпитализации она отказалась.

Фотография Саратовской областной службы спасения

В облспасе отметили, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU