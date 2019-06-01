2019-06-01T12:19:28+03:00
Происшествия

В Саратове арестован муж убитой Натальи Платуновой

Ему предъявлено обвинение
Екатерина Семенова
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в Саратове арестовали Юрия Платунова, 37-летнего обвиняемого в убийстве своей супруги Натальи.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 35-летней женщины.

Ранее «Комсомолка» писала, что Наталья Платунова пропала без вести 28 мая. Через два дня, 30 мая, ее тело было обнаруженным в лесополосе Заводского района. Задержанный по подозрению муж женщины рассказал, что это он застрелил ее и закопал тело.

В настоящее время Юрию Платунову предъявлено обвинение, он взят под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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