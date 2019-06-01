Проект благоустройства Ершова стал победителем Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-01T11:41:03+03:00

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Ершовский муниципальный район Саратовской области стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации до 20 тыс. жителей.

- Эмоции очень сильные, я даже еще не отошла от впечатлений, еще не до конца верится, что победили, – рассказала «КП-Саратов» глава района Светлана Зубрицкая. – Горжусь своей малой родиной, Саратовской областью и надеюсь, что год от года количество проектов будет увеличиваться. В прошлом году мы радовались за Балашов и Хвалынск, в этом году Ершовскому району выпала честь представлять на Всероссийском конкурсе Саратовскую область. Спасибо Президенту России за его поддержку малых городов, за слова, что их надо поднимать, чтобы люди никуда не уезжали, чтобы им комфортно жилось, а власть всеми силами старалась создать для своих жителей благоустроенные города.

Так будет выглядеть будущее место отдыха жителей Ершова

Ершовский район представил на конкурс заявку создания пешеходной зоны по улице Интернациональная в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь». Планируется создать зону протяженностью 1 120 метров, которая свяжет городской парк имени Пушкина, привокзальную и центральную площади, а также Дом культуры. Предполагается оформить все в железнодорожной тематике.

Пешеходную зону планируется оформить в железнодорожной тематике

Общая стоимость проекта 100 679,64 тыс. рублей. Софинансирование из федерального бюджета составит около 60 млн рублей.

Карта-схема из проекта благоустройства "Вера. Надежда. Любовь"

Федеральная конкурсная комиссия под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко выбрала 80 проектов-победителей. Всего было представлено 330 проектов из 77 субъектов РФ. В том числе, семь заявок поступило из Саратовской области: Из Аткарска, Вольска, Ершова, Калининска, Красного Кута, Маркса, Пугачева и ЗАТО Шиханы.

- Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и самое важное были разработаны при активном участии жителей, – отметил Виталий Мутко.

Награды победителям вручил вице-премьер России Виталий Мутко

Победители конкурса, который проводится в России уже второй раз, получат субсидии из федерального бюджета до 85 млн рублей. Проекты должны быть реализованы в 2019-2020 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU