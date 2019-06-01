Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе под Марксом

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-01T11:12:00+03:00

«Четырнадцатая» врезалась в ограждение

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На автодороге Маркс – Липовка – Тельмана в Саратовской области вечером 31 мая автомобиль врезался в тросовое ограждение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:00.

22-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-211440, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.

В результате аварии водитель и 26-летний пассажир «четырнадцатой» были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU