Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе под Марксом
«Четырнадцатая» врезалась в ограждение
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На автодороге Маркс – Липовка – Тельмана в Саратовской области вечером 31 мая автомобиль врезался в тросовое ограждение.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:00.
22-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-211440, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.
В результате аварии водитель и 26-летний пассажир «четырнадцатой» были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU