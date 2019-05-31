НРА подтвердило рейтинг надёжности «Открытие Брокер» на уровне «ААА.iv» со стабильным прогнозом

СЕГОДНЯ 19:32 2019-05-31T19:33:12+03:00

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«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надёжности АО «Открытие Брокер» на уровне «ААА.iv» со стабильным прогнозом. Аналитики НРА отмечают лидерские позиции брокера на финансовом рынке, устойчивый рост клиентской базы, увеличение оборотов на всех рынках Московской биржи и поддержку со стороны акционера — банка «Открытие». Максимальный рейтинг надёжности инвестиционной компании подтверждается ежегодно с 2010 года.

Эксперты «Национального Рейтингового Агентства» положительно оценивают устойчивые лидерские позиции АО «Открытие Брокер» на финансовом рынке, поступательный рост клиентской базы и активов клиентов, постепенное восстановление брокерских оборотов, консервативный портфель финансовых вложений и прибыльную деятельность. Одним из факторов подтверждения рейтинга на максимальном уровне выступает поддержка со стороны единственного акционера — банка «Открытие», контролирующей стороной которого выступает Банк России. При этом в НРА не видят факторов риска, способных оказать негативное влияние на бизнес компании.

Совокупные обороты «Открытие Брокер» за I квартал 2019 г. составили 10,3 трлн рублей (+21% к аналогичному периода прошлого года), а по итогам 2018 г. — 41,65 трлн руб., говорится в исследовании НРА: «Динамика оборотов “Открытие Брокер” положительная. В структуре операций компании преобладают брокерские сделки и операции РЕПО».

Агентство констатирует, что «Открытие Брокер» входит в топ-5 по объёму активов, количеству клиентов и совокупным оборотам на Московской бирже. При этом активы АО «Открытие Брокер» по РСБУ на конец 2018 г. составили более 43 млрд руб., убыток брокера за аналогичный период составил 1,2 млрд руб. Без учёта расходов на создание резерва по судебному иску (1,96 млрд руб.), по которому впоследствии было принято решение в пользу «Открытие Брокер», финансовый результат за 2018 г. был бы положительным. По итогам I квартала 2019 г. активы брокера составили 55,76 млрд руб., прибыль после налогообложения 528,7 млн руб.

В условиях жёсткой конкурентной среды «Открытие Брокер» развивает программу лояльности и упрощает тарифные планы, повышая доступность и прозрачность инвестиционных продуктов для новых клиентов и стимулируя рост клиентской активности, указывается в исследовании НРА: «Стратегия развития “Открытие Брокер” до 2020 года направлена на развитие ведущих клиентских сервисов и услуг доступа на мировые финансовые рынки, расширение клиентской базы, лидерство в области предоставления клиентам инвестиционных идей в биржевых инструментах, а также дальнейшую синергию с группой “Открытие”». При этом отмечается, что дальнейший рост активов и клиентской базы «Открытие Брокер» построен на росте продаж инвестиционных продуктов брокера среди клиентов банка, привлечении клиентов через широкую сеть продаж ПАО Банк «ФК Открытие», а также на развитии собственных и совместных digital-каналов.

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до Ba2. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU