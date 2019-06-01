Для саратовцев разработали новые правила соципотеки

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-01T17:52:13+03:00

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В Саратовской области разработаны новые правила получения соципотеки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое области, проект направлен на защиту интересов и прав граждан. Заявители получили дополнительные основания для обжалования действия или бездействия сотрудников уполномоченых органов.

Кроме того, новый проект предусматривает требование повторного запроса от заявителя или согласование им документов в других органов власти.

- Срок принятие решения о признании граждан нуждающимися в получении социальной выплаты не должен превышать 30 дней, — заявили в Минстрое.

Напомним, что работникам сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта компенсируется до 100% расходов на оплату процентов по кредитам.

Участники программы «Обеспечение жильем молодых семей», многодетные семьи и граждане с материнским капиталом могут рассчитывать на выплату до 70%.

всего в Саратовской области около 10 тыс. семей получат социальные выплаты, из них 85% молодые семьи и семьи с детьми.

Всего на соципотеку предусмотрено 333,8 млн. рублей в рамках государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

Проект размещен на сайте министерства и ожидает независимой экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU