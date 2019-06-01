2019-06-01T17:52:13+03:00
Общество

Для саратовцев разработали новые правила соципотеки

Проект предусматривает упрощение процедуры
Марина Новопашина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области разработаны новые правила получения соципотеки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое области, проект направлен на защиту интересов и прав граждан. Заявители получили дополнительные основания для обжалования действия или бездействия сотрудников уполномоченых органов.

Кроме того, новый проект предусматривает требование повторного запроса от заявителя или согласование им документов в других органов власти.

- Срок принятие решения о признании граждан нуждающимися в получении социальной выплаты не должен превышать 30 дней, — заявили в Минстрое.

Напомним, что работникам сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта компенсируется до 100% расходов на оплату процентов по кредитам.

Участники программы «Обеспечение жильем молодых семей», многодетные семьи и граждане с материнским капиталом могут рассчитывать на выплату до 70%.

всего в Саратовской области около 10 тыс. семей получат социальные выплаты, из них 85% молодые семьи и семьи с детьми.

Всего на соципотеку предусмотрено 333,8 млн. рублей в рамках государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

Проект размещен на сайте министерства и ожидает независимой экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области из канала спасли утопающего коня
В Дергачевском районе 39-летний мужчина ушел купаться и утонул
Валерий Радаев остался недоволен улицами Балакова
Саратовские росгвардейцы стали лучшими стрелками ПФО
На строительство объездов в станции Сенная и села Синодское выделят миллиард рублей
Под Саратовом в «Калине» с уснувшим водителем пострадали пенсионерка и ребенок
Сайт «КП-Саратов» уверенно держится в лидерах местных СМИ
Отключена вода в поселке Юриш
Маршрутка №74 в Саратове протаранила внедорожник
Пожар на Сокурском тракте угрожает АГЗС
В Пугачевском районе сельчанин убил гостя во время ссоры из-за алкоголя
На мосту Саратов – Энгельс столкнулись две легковушки и грузовик
Пропавшую на Кумысной поляне Алену Волчанскую нашли в Самаре
В Саратове горит поле на Сокурском тракте
Мышиная лихорадка в Саратове: Отменены первые смены лагерей на Кумысной поляне
СУСК начало проверку гибели женщины от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове из Волги вытащили пьяную девушку
В Саратове арестован муж убитой Натальи Платуновой
Проект благоустройства Ершова стал победителем Всероссийского конкурса
Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе под Марксом
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды уже по итогам 2018 года
В Елшанке пенсионер на минивэне сбил переходившего в неположенном месте мужчину
До завтра отключена вода в Ленинском районе
В Саратове начался обратный отсчет времени до чемпионата мира
Лето в Саратовской области начнется с жары и гроз