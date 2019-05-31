2019-05-31T16:15:43+03:00
Происшествия

Следователь полиции в Марксе подделала протокол допроса

Женщина получила условный срок
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 35-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ее признали виновной в служебном подлоге.

Было установлено, что с 21 февраля по 14 марта 2018 года следователь марсковского отдела полиции составила протокол допроса потерпевшего, который в тот момент находился в больнице. В документ она внесла заведомо ложные показания.

Кроме этого, с 14 по 16 марта она предложила дочери потерпевшего подписать подделанный ею протокол.

После отго она распечатала официальные документы по данному уголовному делу и также внесла заведомо ложные сведения, которые впоследствии подписала дочь потерпевшего.

Суд признал сотрудницу полиции виновной и приговорил ее к двухлетнему условному сроку. Также ей на три года запрещено работать в органах власти.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, решение об увольнении сотрудника ОВД будет принято после вступления приговора суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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