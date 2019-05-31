Алиментщик из Энгельса отрабатывает свой долг на кладбище

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-31T16:14:39+03:00

В пресс-службе приставов отметили, что обязательные работы — одна из наиболее эффективных мер

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В рамках акции «Судебные приставы — детям» пристав из Энгельса поехала проверять алиментщиков, отрабатывающих административное наказание за неуплату средств на содержание детей.

Фото УФССП

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, один из мужчин не мог выплачивать долг из-за трудностей с работой. Сейчас он трудится на кладбище в Энгельсе, там же и отрабатывает свое наказание.

По его словам, он периодически видится со своим чадом.

В пресс-службе приставов отметили, что обязательные работы — одна из наиболее эффективных мер.

Сейчас в Энгельсском районном отделе находятся порядка 1,8 тыс. производств о взыскании алиментов и около 500 должников привлекли к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU