Алиментщик из Энгельса отрабатывает свой долг на кладбище
В рамках акции «Судебные приставы — детям» пристав из Энгельса поехала проверять алиментщиков, отрабатывающих административное наказание за неуплату средств на содержание детей.
Фото УФССП
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, один из мужчин не мог выплачивать долг из-за трудностей с работой. Сейчас он трудится на кладбище в Энгельсе, там же и отрабатывает свое наказание.
По его словам, он периодически видится со своим чадом.
В пресс-службе приставов отметили, что обязательные работы — одна из наиболее эффективных мер.
Сейчас в Энгельсском районном отделе находятся порядка 1,8 тыс. производств о взыскании алиментов и около 500 должников привлекли к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU