2019-05-31T16:02:32+03:00
Общество

Панков: Ключевые вопросы — документация, софинансирование и госэкспертиза

В правительстве проходит совещание по проблемным домам
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- В повестке рабочей группы по дольщикам сегодня мои «Оптимист 2018» и «Стройкомплекс-2002». Оба в числе домов с самой большой стоимостью достройки. Для одного надо найти 300 млн рублей, для другого — больше 200. На этой неделе осмотрели их со специалистами Фонда защиты прав дольщиков. Разъяснили людям, что требуется для вхождения домов в федеральную программу. Еще не раз встретимся по этому поводу с Минстроем и городским комитетом. Подготовка документации, софинансирование и госэкспертиза — ключевые вопросы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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