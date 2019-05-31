В Саратове под стражу заключили убившего в общежитии свою сожительницу мужчину

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-31T15:31:54+03:00

После обнаружения трупа злоумышленник пошел к приятелю пить

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В Заводском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа 30-летней женщины в общежитии на улице Васильковская.

- Подозреваемому 45-летнему мужчине, являвшемуся сожителем погибшей, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он признался в преступлении. Его заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, ночью 27 мая они вернулись в съемную комнату после застолья от соседей и продолжили пить. Во время употребления мужчина вспомнил былые обиды и высказал женщине, что она самовольно тратила его деньги.

Граждане начали ссориться, и злоумышленник избил потерпевшую руками и ногами. После они помирились и легли спать.

Утром мужчина ушел на заработки, а вечером пришел домой и нашел сожительницу мертвой. Расстроенный он пошел к приятелю «заливать» горе.

Соседи узнали о трупе и вызвали «скорую» и полицию.

Судмедэкспертиза установила, что женщина погибла от тупой травмы головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга.

Пока мужчина под стражей, расследование продолжается.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712154" frameborder="0"></iframe> Убийство в общежитии в Заводском.

ИСТОЧНИК KP.RU