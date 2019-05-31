2019-05-31T15:14:18+03:00
Происшествия

После хлопка в новостройке Энгельса выбило стекла

Пострадала пожилая женщина [видео]
Екатерина Семенова
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В новостройке Энгельса произошел хлопок.

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В Энгельсе Саратовской области произошел пожар в новостройке на Санаторном проезде, 3.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, сигнал поступил в 15:30, причем изначально было подозрение на взрыв.

- Сообщение о взрыве не подтвердилось — подчеркнули в ведомстве. — Однако, из-за предварительной информации был повышенный номер вызова, то есть на место выезжали 15 единиц техники и 35 человек личного состава.

Тем не менее, хлопок был, выбило стекла в квартире.

Горела квартира на третьем этаже десятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 24 кв.м. Ликвидация — в 15:50. Как сообщил руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин, работали энгельсские и областные спасатели, пожарные, врачи «скорой помощи», полиция.

Один человек пострадал и был госпитализирован в Ожоговый центр— престарелая женщина. Еще трое — эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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