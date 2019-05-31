Житель Петровска показал полицейскому гениталии и попал под суд
В Саратовской области следователи продолжают расследование в отношении 35-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении и хранении наркотиков.
- Следствие считает, что вечером 5 февраля пьяный мужчина шел домой от друзей и привлек внимание полицейских. Они разъяснили ему, что появление на улице в состоянии опьянения является административным правонарушением. Вместе они пошли в отдел, а после в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Первоначально гражданин спокойно пошел в амбулаторию, но уже когда анализы показали, что он пьян, и правоохранитель начал составлять протокол, подсудимый разъярился.
Он в присутствии врача, медсестры и охранника больницы обматерил полицейского и показал ему свои гениталии.
Тот же мужчина 14 марта, как сообщает пресс-служба СУ СКР, «испытав приступ грусти, решил предпринять меры для поднятия своего настроения». Он пошел в гараж, где у него был припрятан наркотик. В тот момент его остановили сотрудники ДПС и во время досмотра изъяли вещество.
Следователи предъявили обвинение мужчине, он во всем признался. Собираются доказательства для завершения расследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU