Житель Петровска показал полицейскому гениталии и попал под суд

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-31T15:10:42+03:00

Второе дело на него завели за хранение наркотика

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области следователи продолжают расследование в отношении 35-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении и хранении наркотиков.

- Следствие считает, что вечером 5 февраля пьяный мужчина шел домой от друзей и привлек внимание полицейских. Они разъяснили ему, что появление на улице в состоянии опьянения является административным правонарушением. Вместе они пошли в отдел, а после в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Первоначально гражданин спокойно пошел в амбулаторию, но уже когда анализы показали, что он пьян, и правоохранитель начал составлять протокол, подсудимый разъярился.

Он в присутствии врача, медсестры и охранника больницы обматерил полицейского и показал ему свои гениталии.

Тот же мужчина 14 марта, как сообщает пресс-служба СУ СКР, «испытав приступ грусти, решил предпринять меры для поднятия своего настроения». Он пошел в гараж, где у него был припрятан наркотик. В тот момент его остановили сотрудники ДПС и во время досмотра изъяли вещество.

Следователи предъявили обвинение мужчине, он во всем признался. Собираются доказательства для завершения расследования.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU