В Москве обсудили повышение зарплат саратовским бюджетникам

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-31T14:52:32+03:00

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В Москве прошло совещание под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. В совещании принимал участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Как сообщает паблик volodin.saratov в Instagram со ссылкой на помощника спикера в Госдуме, приняты несколько важных для нашей области решений. Они касаются зарплат бюджетников Саратовского региона.

- Напомним, в начале мая в Вольске Вячеслав Володин поднял тему низких заработных плат молодых врачей. Тогда было принято решение увеличить им зарплату. Сегодняшнее решение по повышению зарплат касается не только работников сферы здравоохранения, но и всех остальных бюджетников.

Также сегодня достигнуты решения в области финансирования системы здравоохранения. Будет оказана поддержка со стороны федерального бюджета в реализации инвестиционных проектов в нашем регионе.

Принятые сегодня решения могут стать серьезным шагом в плане повышения зарплаты бюджетникам, улучшения качества медицинских услуг, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

В начале мая Вячеслав Володин поднял актуальный вопрос — почему из региона уезжают люди. В этом паблике сотни человек высказали свои мнения и пожелания по этой теме. И принятые сегодня на совещании решения могут стать первым шагом к изменению ситуации, — говорится в сообщение в паблике.

- У Саратовской области есть большие резервы, и новая программа по ускоренному развитию экономики позволит выйти на новые показатели и в заработной плате, и в целом в доходах населения, — заявил губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU