28 стран мира обеспечили зерном из Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-31T14:16:59+03:00

Всего с начала года экспортировали 294 тыс. тонн зерна

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Из Саратовской области с начала 2019 года за рубеж экспортировано около 294 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

- С 1 января по 31 мая за рубеж отгрузили 178,5 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и технических культуры и 115,44 тыс. тонн — продуктов переработки зерна и семян, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона.

Экспорт производился в 28 стран мира. Так, саратовские пшеница, ячмень и кукуруза попали в Азербайджан, Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Грузию, Латвию, Беларусь и Казахстан.

Просо, овес и рожь — в Грузию, Южную Африку и Пакистан.

В Латвию, Нидерланды, Бельгию и другие страны отвезли лен, сафлор и подсолнечник.

Продукты переработки зерна и кормовые смеси попали в Латвию, Беларусь, Азербайджан и Италию.

В 2019 году из Саратовской области впервые экспортировали нут — в Ирак попало 150 тонн этого зерна.

В Италию впервые попало 5,5 тонны подсолнечного шрота.

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ИСТОЧНИК KP.RU