28 стран мира обеспечили зерном из Саратовской области
Из Саратовской области с начала 2019 года за рубеж экспортировано около 294 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
- С 1 января по 31 мая за рубеж отгрузили 178,5 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и технических культуры и 115,44 тыс. тонн — продуктов переработки зерна и семян, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона.
Экспорт производился в 28 стран мира. Так, саратовские пшеница, ячмень и кукуруза попали в Азербайджан, Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Грузию, Латвию, Беларусь и Казахстан.
Просо, овес и рожь — в Грузию, Южную Африку и Пакистан.
В Латвию, Нидерланды, Бельгию и другие страны отвезли лен, сафлор и подсолнечник.
Продукты переработки зерна и кормовые смеси попали в Латвию, Беларусь, Азербайджан и Италию.
В 2019 году из Саратовской области впервые экспортировали нут — в Ирак попало 150 тонн этого зерна.
В Италию впервые попало 5,5 тонны подсолнечного шрота.
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ИСТОЧНИК KP.RU