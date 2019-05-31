В Саратовской области нелегально работают 284 тыс. человек

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-31T13:52:37+03:00

За четыре года удалось вывести «из тени» 180 тыс. граждан

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Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Кривицкая рассказала о выводе работников «из тени».

На пресс-конференции она сообщила, что на сегодняшний день 284 тыс. человек в регионе работают неформально.

По словам министра, работники уходят «в тень» из-за нехватки рабочих мест, некомпетенции соискателей, отсутствии гибкого графика и низкой заработной платы.

При этом продолжается процесс легализации работников. По данным Росстата, Саратовская область занимает 14-е место по количеству официально трудоустроенных сотрудников, и шестое — среди регионов Поволжья.

Основная часть легализации работников приходится на сферу торговли (50-55%) и сельского хозяйства (10-15%). Всего за четыре года таких стало более 180 тыс. граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU