В Саратовской области нелегально работают 284 тыс. человек
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Кривицкая рассказала о выводе работников «из тени».
На пресс-конференции она сообщила, что на сегодняшний день 284 тыс. человек в регионе работают неформально.
По словам министра, работники уходят «в тень» из-за нехватки рабочих мест, некомпетенции соискателей, отсутствии гибкого графика и низкой заработной платы.
При этом продолжается процесс легализации работников. По данным Росстата, Саратовская область занимает 14-е место по количеству официально трудоустроенных сотрудников, и шестое — среди регионов Поволжья.
Основная часть легализации работников приходится на сферу торговли (50-55%) и сельского хозяйства (10-15%). Всего за четыре года таких стало более 180 тыс. граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU